Курс гривны к евро установлен на уровне 29,91 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 12 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,10 грн/долл., то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,91 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,09/26,11 грн/долл., к евро - на уровне 29,90/29,92 грн/евро.

Читайте такжеАномально сильная гривня: стоит ли ждать падения на грядущие новогодние праздникиКурс 11 ноября

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 11 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,06 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский убежден, что в течение ноября доллар будет держаться высоких позиций в обменниках страны и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий