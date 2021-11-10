Курс гривни к евро установлен на уровне 30,12 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 11 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,06 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,12 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,05/26,07 грн/долл., к евро - на уровне 30,11/30,13 грн/евро.

Читайте такжеНекоторые украинцы получат денежную помощь: Кабмин одобрил важное решениеКурс по состоянию на 10 ноября

Национальный банк Украины на среду, 10 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,09 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы экспертов

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский убежден, что в течение ноября доллар будет держаться высоких позиций в обменниках страны и стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий