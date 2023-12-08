Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 39,60 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 11 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,74 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 39,60 грн/евро, то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,76/36,78 грн/долл., евро - 39,49/39,50 грн / евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 8 декабря, снизился на 5 копеек – до 37,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Согласно обновленному прогнозу аналитиков компании Dragon Capital, Средний курс гривны к доллару в следующем году ожидается на уровне 37,3 грн/долл. в среднем и 39 грн/долл. на конец года.

Специалисты отметили, что незначительное сокращение резервов НБУ в последние месяцы до $38,8 млрд, вызванное плановым уменьшением объемов международного финансирования, не создает угрозы для курсовой стабильности, ведь по состоянию на конец ноября резервы НБУ были на 36% выше, чем в начале года.

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