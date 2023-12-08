Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 8 декабря, подешевел на 5 копеек – до 37,30 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн, евро - по курсу 39,55 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся – 40,49 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 8 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 37,32 грн/долл. (продать доллар можно за 37,22 грн). Евро при этом снизился в цене также на 10 копеек – до 40,35 грн/евро (курс продажи – 40,20 грн/евро).

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 11 по 17 декабря общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений, и наличные курсы будут колебаться в пределах 36,8-37,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

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