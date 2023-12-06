В Нацбанке утверждают, что текущий объем обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

По состоянию на 1 декабря 2023 года международные резервы Украины составляли $38,785 млрд. В ноябре они снизились на 0,5%, или $188 млн. На начало ноября показатель составлял $38,973 млрд, сообщает Нацбанк со ссылкой на предварительные данные.

В НБУ отметили, что интервенции для поддержания курсовой устойчивости и долговые выплаты страны в значительной мере были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В течение ноября динамику международных резервов определял ряд факторов, в частности, операции Нацбанка на валютном рынке. НБУ продал $2,457 млрд и выкупил в резервы 3,7 млн, а чистая продажа валюты составила $2,453 млрд.

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Также влияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства поступило $2,329 млрд:

макрофинансовая помощь от ЕС – $1,636 млрд;

поступления от Всемирного банка, в том числе $400 млн под гарантию Великобритании – 403,8 млн;

от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – $286,9 млн.

В то же время правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $109,2 млн. Кроме того, Украина оплатила $250,3 млн МВФ.

В-третьих, на резервы влияла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В ноябре вследствие такой переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $283,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта, отметили в НБУ.

Международные резервы Украины

Международные резервы – высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

В июле 2023 года международные резервы Украины достигли рекордного значение в $41,72 млрд. После этого они начали снижаться и уменьшаются четвертый месяц подряд.

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