Незначительное сокращение резервов НБУ в последние месяцы не создает угрозы для курсовой стабильности.

Средний курс гривны к доллару в следующем году ожидается на уровне 37,3 грн/долл. в среднем и 39 грн/долл. на конец года. Такой прогноз содержится в обновленной оценке аналитиков компании Dragon Capital.

Отмечается, что после решения НБУ о переходе к управляемой гибкости валютного курса в начале октября, курс гривны к доллару ожидаемо оставался стабильным. НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке, существенно ограничивая колебания курса за счет интервенций.

Аналитики сообщают, что незначительное сокращение резервов НБУ в последние месяцы до $38,8 млрд, вызванное плановым уменьшением объемов международного финансирования, не создает угрозы для курсовой стабильности, ведь по состоянию на конец ноября резервы НБУ были на 36% выше, чем в начале года, и достаточными для финансирования более пяти месяцев импорта.

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В Dragon Capital ожидают, что при условии получения достаточных объемов международной финансовой поддержки резервы НБУ продолжат постепенно расти, и достигнут $45 млрд на конец 2024 года. Нацбанк планирует со временем увеличивать диапазон колебаний курса гривны и обеспечивать соответствие общей динамики курса макроэкономическим условиям.

"Однако, учитывая хрупкость макроэкономической и финансовой стабильности во время войны, мы считаем, что Нацбанк будет реализовывать этот план очень постепенно, и сохраняем наш валютный прогноз на 2024 год, ожидая курс гривны к доллару на уровне 37,3 в среднем за год и 39,0 на конец года", - говорится в прогнозе.

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С октября 2023 года Национальный банк ввел режим управляемой гибкости валютного курса на смену фиксированному курсу, действовавшему с начала полномасштабной войны.

В законе О государственном бюджете на 2024 год прогнозный курс гривны к доллару США составляет 40,7 грн/долл.

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