С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14% несмотря на то, что в стране идет война / Иллюстрация REUTERS
Государство выполняет все обязательства по выплате пенсий и заработных плат рабочим бюджетной сферы.
Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии уже у людей, зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это и должно быть", - сказал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14% несмотря на то, что в стране идет война.