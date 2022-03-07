Об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения.

Государство выполняет все обязательства по выплате пенсий и заработных плат рабочим бюджетной сферы.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии уже у людей, зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это и должно быть", - сказал он.

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