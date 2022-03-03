Зеленский заявил, что все выплаты будут произведены / фото ОП
С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%
Об этом президент Украины заявил в своем обращении к народу Украины.
"Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий, как и должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", - сказал Зеленский.
Также президент Украины сообщил о финансовой поддержке для тех, кто потерял работу из-за войны России с Украиной.
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