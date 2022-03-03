Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью.

С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%

Об этом президент Украины заявил в своем обращении к народу Украины.

"Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий, как и должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", - сказал Зеленский.

Также президент Украины сообщил о финансовой поддержке для тех, кто потерял работу из-за войны России с Украиной.

Война против Украины: