Зеленский заявил, что все выплаты будут произведены / фото ОП

С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%

Об этом президент Украины заявил в своем обращении к народу Украины.

"Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий, как и должно быть по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", - сказал Зеленский.

Также президент Украины сообщил о финансовой поддержке для тех, кто потерял работу из-за войны России с Украиной.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.