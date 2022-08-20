Причина оптимизма инвесторов – переход "эфира" на новую модель защиты Proof of stake (POS).

По достижении минимальной цены в середине июня вторая по популярности цифровая монета в мире – Ethereum – перешла к росту и значительно превзошла биткойн.

Об этом говорится в материале на сайте CNBC.

По данным аналитиков, 19 июня 2022 года Bitcoin достиг минимальной цены в $17 601 и с тех пор вырос в цене примерно на 31%, тогда как упавший в тот же день до $880,93 Ethereum прибавил в цене внушительные 106%. В настоящее время эфир торгуется по $1,8 тыс. за монету.

В CNBC оптимизм инвесторов объяснили скорой сменой алгоритма Ethereum: 15 сентября блокчейн перейдет на модель Proof-of-Stake, отказавшись от майнинга. Ожидается, что этот шаг сделает сеть более быстрой и энергоэффективной.

Стоит отметить, что и биткоин, и Ethereum по-прежнему стоят лишь 60% от своих рекордных ноябрьских максимумов. Крипторынок страдает от множества банкротств и проблем с ликвидностью, а также неудачных проектов, которые привели к тому, что капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн. На фоне этого активный рост "эфира" воспринимается еще ярче.

Как УНИАН уже писал, накануне Bitcoin перевалил за $25 тысяч впервые с июня. Однако, стоимость криптовалюты все еще на 46,5% ниже ее цены на начало 2022 года.

Ранее эксперты рынка советовали инвесторам потихоньку избавляться от мемной крипты. Отмечается, что с дальнейшим формированием крипторынка неминуемо его естественное очищение от такого рода проектов-пустышек.

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