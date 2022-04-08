На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины сооснователь криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин пожертвовал Украине собственные средства.
Бутерин отправил Украине 1500 монет собственной криптовалюты.
Фонду Unchain Ukraine, который занимается гуманитарной помощью украинцам были отправлены два перевода в общей сумме на 750 монет Ethereum.
Еще два пожертвования на ту же сумму Бутерин направил на кошельки криптофонда Украины.
— unchain.fund (🇺🇦, 🇺🇦) (@Unchainfund) April 6, 2022
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
За два дня украинцы собрали для армии почти 13 миллионов долларов в криптовалюте.
- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.