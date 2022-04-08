Бутерин отправил Украине 1500 монет собственной криптовалюты.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины сооснователь криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин пожертвовал Украине собственные средства.

Бутерин отправил Украине 1500 монет собственной криптовалюты.

Фонду Unchain Ukraine, который занимается гуманитарной помощью украинцам были отправлены два перевода в общей сумме на 750 монет Ethereum.

Еще два пожертвования на ту же сумму Бутерин направил на кошельки криптофонда Украины.

Война против Украины: