Цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон с целью обсуждения состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

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Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC).

Шевченко будет находиться в США до 13 ноября.

Хронология событий

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 миллиарда долларов.

22 октября 2020 года Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

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Автор: Богдан Слуцкий