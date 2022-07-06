"Эмиссионная" гривна все больше попадает на валютный рынок, давит на обменный курс.

Монетизация бюджетного дефицита не даст экономике долго оставаться устойчивой. Следует искать другие способы для минимизации негативных последствий войны.

Об этом в колонке для издания "Экономическая правда" заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Печать денег характеризуется высокой оперативностью и возможностью кратковременно снизить бремя военных потерь для населения и бизнеса. Однако монетизация - это не тот подход, который позволит экономике долго оставаться устойчивой. Для минимизации негативных экономических и социальных последствий войны следует задействовать методы оптимизации государственных финансов", - пишет он.

"Эмиссионная" гривна все больше попадает на валютный рынок, давит на обменный курс.

"Национальный банк частично сдерживает давление за счет валютных интервенций. Так, в феврале-мае НБУ был вынужден "стерилізуватиˮ валютными интервенциями около 70% "емісійнихˮ вливаний. Вместе с тем если в апреле соотношение интервенций к эмиссии было 2:3, то в мае это уже было 1:1. То есть, сколько Национальный банк "напечатал" гривны, столько же и продал иностранной валюты в гривневом эквиваленте. Нацбанк продает валюту из международных резервов, объем которых ограничен. Истощение международных резервов приводит к ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий, что генерирует следующий виток спроса на валюту и импортные товары", - отметил он.

В результате все больший объем гривневой ликвидности усиливает спрос на иностранную валюту через каналы государственных расходов и ухудшение ожиданий.

Реальная доходность по инструментам в национальной валюте, прежде всего по депозитам и ОВГЗ, приобретает все более отрицательные значения, что стимулирует экономических агентов искать пути защиты сбережений, в частности покупать валюту и импортные товары, в том числе не связанные с первоочередными потребностями.

Как следствие, на каждом новом витке "печати денег" лишь усиливается долларизация экономики и вывод сбережений из финансовой системы.

Шевченко подчеркнул, что эмиссия НБУ не создает новых ресурсов в экономике, а лишь перераспределяет имеющиеся через инфляционный налог. По мнению Шевченко, реалистичным вариантом выхода из ситуации является управляемое перераспределение экономического ресурса на приоритетные потребности. Речь идет, в частности, о проведении секвестра бюджета, сокращении некритических расходов, что частично правительство уже делает. Кроме того, глава НБУ считает нужным повысить налоги на потребление, импорт, активы, ренту.

"Налоги должны быть стимулом ограничить некритическое расходование ресурсов, необходимых для продолжения обороны", - пояснил Шевченко.

Он также отмечает необходимость активизации внутренних заимствований, в том числе за счет повышения ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня, и на необходимости прилагать максимум дипломатических усилий для увеличения объемов международной помощи.

Напомним, что согласно весеннему прогнозом Всемирного банка объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году, поскольку вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало экономическую деятельность на больших территориях страны.

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