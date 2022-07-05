По словам премьера, отечественная экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора после начала полномасштабной войны.

Валовой внутренний продукт Украины в этом году сократится не менее чем на 35%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.

"В условиях невероятных вызовов украинское государство продемонстрировало чрезвычайную устойчивость. Энергетическая система работает, банковская система работает, все государственные органы и государственные услуги работают, государство выплачивает все социальные платежи, восстанавливает критическую инфраструктуру, платит зарплаты учителям и врачам, выплачивает пенсии", - заявил он.

По его словам, Украина готова перезапускать бизнес, запускать специализированные программы по этому поводу для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора после начала этой войны. Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, восстановить часть цепочек производства и поставок, но все это не должно вводить в заблуждение. Проседание внутреннего валового продукта в этом году ожидается на уровне не менее 35%", - сказал он.

Напомним, что согласно весеннему прогнозом Всемирного банка объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году, поскольку вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало экономическую деятельность на больших территориях страны.

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