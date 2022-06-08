Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

ВВП Украины на фоне войны сократится в этом году примерно на 45%.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

В докладе отмечается, что война подорвала украинскую промышленность, привела к разрушению инфраструктуры и резкому сокращению населения. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

По прогнозам, уровень бедности ниже предела 5,50 долларов в день вырастет примерно с 2 процентов до 20 процентов населения в 2022 году.

Экономика России, по прогнозу Всемирного банка, в 2022 году сократится на 8,9%, что отражает резкое падение внутреннего потребления и сокращения экспорта. Удар по российской экономике также нанесли западные санкции, массовый выход иностранных компаний.

Всемирный банк резко ухудшил свой прогноз по мировой экономики: глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет меньше, чем 5,7% роста прошлого года и первоначальный прогноз 4,1% на этот год.

Война в Украине ухудшила последствия пандемии, и многим странам будет трудно избежать рецессии.

Во Всемирном банке отметили, что вторжение России в Украину серьезно нарушило мировую торговлю энергоносителями и зерном, нанесло удар по мировой экономике. В результате и без того высокие цены на сырьевые товары стали еще выше, что поставило под угрозу доступность продуктов в бедных странах.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году. В конце марта ЕББР прогнозировал сокращение на 20%.

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