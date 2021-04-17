Регулятор придерживается собственной позиции относительно плавающего обменного курса.

Национальный банк Украины проводит независимую от правительства политику и твердо придерживается собственных определенных показателей.

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявил в интервью изданию GlobalCapital.

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"Конечно, мы чувствуем ожидания от правительства, когда речь идет об инфляции, но в НБУ мы придерживаемся своей позиции относительно плавающего обменного курса и жестких инфляционных целей. Политическое давление на центральные банки, вероятно, существует везде, но в конце концов направление движения ключевой ставки - решение Нацбанка. Ничто не угрожает независимости НБУ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что центральные банки должны быть технократическим, и НБУ демонстрирует это.

"Могут быть слухи относительно того, независим ли НБУ от правительства, но с 2020 года я доказал, что наш банк будет придерживаться политики плавающего обменного курса и инфляционного таргетирования", - отметил Шевченко.

Что этому предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Национальный банк Украины есть и останется независимым.

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Автор: Богдан Слуцкий