В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка

В Фонде отметили необходимость сохранения независимости и профессионализма НБУ под руководством нового главы.

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман отметил необходимость сохранения независимости и профессионализма Национального банка Украины под руководством нового главы, говорится в сообщении МВФ.

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"Сегодня господин Кирилл Шевченко был утвержден главой Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях", - приводятся в сообщении слова Люнгмана.

По его словам, в последние годы эффективное проведение Нацбанком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины.

"Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были обезопасены и под руководством нового главы", - сказал Люнгман.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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