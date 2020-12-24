Сергей Марченко отметил, что показатели бюджета-2021 сбалансированы и реалистичны.

Рисков относительно возможных негативных ситуаций с выплатами зарплат педагогам, медикам, субсидий из-за очередных карантинных ограничений на сегодняшний момент нет.

Читайте такжеБюджет-2021 может быть не выполнен-НБУОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко.

"Показатели бюджета сбалансированы, они реалистичны. На первый квартал и к концу года мы уже сформировали роспись и четкое понимание, каким образом мы будем выполнять расходы - в первую очередь. Какие источники доходов для этого нужны, какие заимствования мы будем делать. То есть рисков относительно того, что возможна какая-то негативная ситуация, какой-то негативный сценарий, на сегодняшний момент нет вовсе. Более того, я скажу, что у нас достаточно оптимистичное видение относительно того, как мы будем работать в следующем году", - отметил он.

Что этому предшествовало

15 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла государственный бюджет на следующий 2021 год. "За" соответствующее решение на заседании проголосовало 289 депутатов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал принятие Советом государственного бюджета на 2021 год, назвав это "важным государственническим решением".

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Автор: УНИАН