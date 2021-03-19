Новый орган будет заниматься построением эффективного диалога между ГФС, бизнесом и профессиональными сообществами.

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом, что станет совещательным структурным отделом ГФС. Будущий орган станет весомым звеном для роста взаимодействия между украинскими предпринимателями и государственными органами.

Об этом Вадим Мельник объявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Среди задач нового органа - налаживание эффективного диалога между представителями бизнеса и властью, борьба с нелегальным бизнесом и теневой экономикой, а также качественное информирование о работе ДФС. Орган будет категоризировать запросы от предпринимателей и координировать деятельность с представителями медиа.

В своем выступлении председатель ГФС Вадим Мельник отметил, что диалог между государством и бизнесом является важной составляющей экономической безопасности Украины.

Предполагается, что Офис эффективного взаимодействия разработает карты сотрудничества с представителями отраслей и будет проводить встречи с представителями профессиональных ассоциаций для согласования ключевых вопросов.

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Автор: Иван Бойко