Глава ГФС Вадим Мельник считает, что работа правоохранителей нанесла серьезный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий.

В рамках борьбы с нелегальным рынком табака сотрудники Государственной фискальной службы изъяли 36,4 тысячи тонн табачных изделий на сумму 226,6 миллиона гривен за первый квартал 2021.

Об этом сообщает официальный сайт ГФС.

В Государственной фискальной службе сообщают, что только за март 2021 года удалось конфисковать более 29,4 тыс. тонн контрафактных табачных изделий стоимостью 145,7 миллиона гривен.

Уточняется, что в целом за I квартал 2021 года 33,1 тыс. тонн незаконной продукции на сумму 205 млн грн было изъято в рамках уголовных производств, тогда как 3,3 тыс. тонн на сумму 21,6 млн грн — в рамках административных производств.

Читайте такжеКомитет Рады поддержал увеличение акциза на табачные изделия на 200%Глава ГФС Вадим Мельник считает, что работа правоохранителей нанесла серьезный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий.

“Находясь в постоянном взаимодействии с легальным бизнесом и правоохранителями, ГФС оперативно реагирует на факты изготовления и поставок на рынок контрафактных табачных изделий. В течение января-марта 2021 нам удалось нанести мощный удар по инфраструктуре теневого рынка табачных изделий. Эту динамику мы должны сохранить в дальнейшем, обеспечив ликвидацию такого явления, как незаконный оборот подакцизной продукции”, — отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Сейчас Государственная фискальная служба продолжает досудебные расследования по фактам оборота незаконной табачной продукции и передачу материалов в судебные инстанции.

Напомним, 19 марта во время форума «Украина 30» глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник объявил о создании в составе ГФС Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь