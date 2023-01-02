Например, шампанское в Украине стоит дешевле.

Где дороже накрыть новогодний стол: в Украине или в Польше, выяснили журналисты "Сніданку з 1+1". Также они рассказали, какие товары за рубежом стоят дешевле, чем в нашей стране.

Так, в нашем маркете килограмм мандаринов и бананов стоят 130 гривень, 300 граммов мясной и сырной нарезки в среднем обошлись в 500 гривень. Килограмм оливье стоит 220 грн/кг, а сельдь под шубой - 223 грн/кг.

В Польше за нарезку пришлось отдать чуть меньше - 450 грн/кг, за фрукты - 120 грн. Дешевле было и оливье - а вот "шуба" - наоборот - дороже, здесь килограмм салата придется отдать чуть ли не вполовину дороже, чем в Киеве.

Также для сравнения цен аналитический центр Gremi Personal выбрал бутерброды с икрой и шпротами, мясные блюда, овощи и игристое. "Если обобщить, то средняя цена за новогодний стол в Польше была почти такая же, как и в Украине", — говорят журналисты.

Разница незначительная, однако отличались цены на отдельные продукты праздничного меню. Например, шампанское в Украине дешевле. А фрукты, овощи и мясо дешевле в Польше.

Стоимость праздничного стола

Как ранее подсчитали в Институте аграрной экономики, новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола украинской семьи - салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное, – обойдутся на семью из четырех человек около 2 655 гривень - на 44% дороже, чем в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 281,7 гривень. Это на 42% больше, чем при праздновании Нового 2022 года. Вместе с тем на 2,5% выше уровня прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг продуктов) – 134,7 гривень.

Согласно исследованию, стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 254,9 гривень - на 37,5% дороже стоимости прошлого года. Фрукты обойдутся в 168,9 гривень - рост стоимости на 59,7%.

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