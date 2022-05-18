Пакет будет охватывать три месяца с финансированием преимущественно в виде грантов.

Страны-лидеры мировой экономики обсудили предоставление помощи Украине в размере до 15 миллиардов евро - для покрытия финансовых потерь, вызванных войной.

Хотя окончательные детали этой помощи все еще прорабатываются, сказали источники The Washington Post на условиях анонимности, в ближайшее время о предоставлении будет объявлено.

Помощь будет предназначена для покрытия дефицита Украины в течение трех месяцев, что равносильно краткосрочной экономической помощи, поскольку мировые лидеры дали понять, что может потребоваться гораздо более крупный долгосрочный пакет восстановления.

Пакет помощи может быть предоставлен через несколько партнеров, включая Международный валютный фонд.

Как сообщал УНИАН, сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов. 81 сенатор проголосовал "за", а 11 "против" во время первого из трех потенциальных процедурных голосований, открывающих дорогу к окончательному принятию Сенатом законопроекта о финансировании, запрошенного администрацией Байдена для Украины.