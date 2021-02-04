При этом курс доллара согласно прогнозу составит 27,2 гривни.

Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что в 2021 году валовой внутренний продукт Украины вырастет на 5,3%.

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Об этом во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины" заявил генеральный директор Dragon Capital, президент ЕБА Томаш Фиала.

"Если правительство предсказывает 4,6% роста, то мы ожидаем 5,3%. Это приведёт номинальный ВВП в долларовом исчислении к 171 миллиарду долларов. Это такая цифра, которая сравнима с 2013 годом, хотя мы потеряли часть страны и часть экономики. Инфляция будет чуть выше, чем в прошлом году, – 6,5%. Дефицит бюджета чуть меньше – 5,2%. Долг к ВВП уже расти не будет, он стабилизируется на уровне 60%. И курс мы ожидаем на конец текущего года на уровне 28 гривен за доллар, а средний 27,2", - сказал он.

При этом Фиала добавил, что в четвертом квартале 2020 года отечественная экономика вышла на докризисный уровень и показала такие же результаты, как в четвертом квартале 2019 года. Этому способствовало быстрое восстановление после жесткого весеннего локдауна, реализация проекта "Большая стройка", отсутствие колебаний валютного курса, а также высокое потребление товаров населением.

"Мы ожидаем, что ВВП в прошлом году упал только на 4%. Примерно через неделю будут официальные данные от Госстата. Это один из лучших результатов в Европе. Только Польша упала чуть меньше", - сказал президент ЕБА.

Что этому предшествовало

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, прогнозируемый рост внутреннего валового продукта Украины в 2021 году составит 4,6%.

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Автор: Дмитрий Шварц