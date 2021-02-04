По словам Шмыгаля, этот год является перспективным и многообещающим с точки зрения роста экономических показателей.

Прогнозируемый рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составляет 4,6%.

Об этом во время встречи с бизнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Этот год является перспективным и многообещающим с точки зрения роста экономических показателей. Все наши международные партнёры, начиная с МВФ и всех рейтинговых агентств, сходятся в том, что этот год обещает Украине экономический рост. Партнёры расходятся в своих ожиданиях. Мы на базе аналитики Министерства экономики, Национальной академии наук, Национального банка говорим о том, что ожидаем рост в 4,6% ВВП», - сказал он.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. По словам Петрашко, падение ВВП в 2020 году составило около 4,2%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%.

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Автор: Дмитрий Шварц