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Экономика еврозоны упала до рекордного минимума за последние 25 лет - Евростат

17:28, 31 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в предварительном отчете Евростата.

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Падение ВВП

Для стран ЕС падение ВВП во втором квартале составило 11,9%.

По сравнению с показателями второго квартала 2019 года для еврозоны падение ВВП составило 15%, а для стран ЕС - 14,4%.

Какая страна пострадала больше других

Больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем месте - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно.

Самым лучшим оказался показатель Литвы - там экономика сократилась на 5,1%.

В Евростате отмечают, что это предварительные оценки, которые учитывают не все данные. Окончательный отчет об итогах второго квартала 2020 года обнародуют 14 августа.

Хронология событий

  • 26 июня 2020 года глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила о том, что еврозона "вероятно, прошла" тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
  • 7 июля 2020 года Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны. Согласно экономическому прогнозу на лето 2020 года, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. Также предполагалось, что экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.
  • 31 июля 2020 года Бюро экономического анализа США заявило о том, что ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

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