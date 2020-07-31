Экономика еврозоны упала до рекордного минимума за последние 25 лет - Евростат

По сравнению с показателями второго квартала 2019 года для еврозоны падение ВВП составило 15%, а для стран ЕС - 14,4%.

ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года сократился на 12,1%, что является самым большим падением за 25 лет, с тех пор как ведется статистика.

Об этом говорится в предварительном отчете Евростата.

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Падение ВВП

Для стран ЕС падение ВВП во втором квартале составило 11,9%.

По сравнению с показателями второго квартала 2019 года для еврозоны падение ВВП составило 15%, а для стран ЕС - 14,4%.

Какая страна пострадала больше других

Больше всего пострадала экономика Испании: там ВВП снизился на 18,5%. На втором и третьем месте - Португалия и Франция, с -14,1% и -13,8% соответственно.

Самым лучшим оказался показатель Литвы - там экономика сократилась на 5,1%.

В Евростате отмечают, что это предварительные оценки, которые учитывают не все данные. Окончательный отчет об итогах второго квартала 2020 года обнародуют 14 августа.

Хронология событий

26 июня 2020 года глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила о том, что еврозона "вероятно, прошла" тяжелейший этап экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

7 июля 2020 года Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны. Согласно экономическому прогнозу на лето 2020 года, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. Также предполагалось, что экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

31 июля 2020 года Бюро экономического анализа США заявило о том, что ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

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