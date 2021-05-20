Эксперты убеждены, что это приведет к тенизации бизнеса и оттоку капиталов из Украины.

Непрогнозируемое повышение налогов для одной отрасли может негативно сказаться на других факторах жизни украинцев и привести к тенизации бизнеса.

Такое мнение высказал председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает "5 канал".

"Повышение налогов, тем более не прогнозируемое, вызывает одну реакцию – тенизация. Любая война, даже так называемая война с олигархами, это всегда конфликт и негатив, что приведет к оттоку капитала из Украины", – пояснил Новак.

При этом специалисты убеждены, что повышенный налог для одной отрасли может негативно сказаться на других факторах жизни украинцев. В частности, ожидаемое подорожание алкоголя, табачных изделий и металла точно приведет к росту цен на жилье, а повышенная цена топлива повлияет на логистику, а, значит, добавит в цене потребительская корзина.

Более того, по мнению экспертов, для стран с переходной экономикой, среди которых и Украина, налоги наоборот надо снижать, чтобы поднять уровень жизни и дать старт бизнесу и инвесторам.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и предусматривается усиление налоговой нагрузки на крупные компании. По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие законопроекта позволит привлечь в бюджет более 60 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь