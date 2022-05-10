Министерство финансов России ухудшило прогноз падения ВВП в этом году с 8 до 12 процентов.

Россия столкнется с самым глубоким экономическим спадом почти за три десятилетия на фоне давления санкций, введенных США и союзниками.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этой оценкой. Согласно внутреннему прогнозу Министерства финансов, ВВП России может сократиться в этом году на 12%.

При этом ранее российский Минфин ожидал снижения ВВП на 8%. Если прогноз Минфина окажется точным, это уничтожит примерно десятилетие экономического роста, считает человек, знакомый с прогнозами.

"Основные минусы – это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от российского газа, а также увеличение оттока иностранных компаний. Все это, вероятно, будет постепенно расширяться, с переносом большого количества негатива на 2023 год", – прогнозирует главный экономист финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова.

Без учета этих факторов и основываясь лишь на текущих санкциях, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в ближайшие полтора-два года РФ и ее экономика будет находиться в "очень сложной ситуации".

В то же время страны цивилизованного мира продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. ЕС и США готовят уже шестой пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.

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