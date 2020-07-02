Почти половина украинцев ожидают ухудшения экономического положения страны - опрос

Две трети украинцев отмечают ухудшение экономического положения за последние полгода.

Две трети населения отмечают ухудшение экономического положения Украины за последние полгода.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 24 по 28 июня.

Так, по результатам опроса, 22% респондентов оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить.

Социологи отмечают, что за последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.

"Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось. Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения", - говорится в исследовании.

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Кроме того, в ближайшие полгода около 40% респондентов ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствия изменений, а 17% - улучшения.

Согласно опросу, более половины украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти, 32% уверены, что причиной может стать коронавирус, и только 6% считают, что кризис может вызвать война на Донбассе.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" с 25 по 28 июня методом личного формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не превышает 2,2%.

Как сообщал УНИАН, большинство украинцев возможной причиной экономического кризиса осенью этого года считают некомпетентность власти.

Также, 63% населения считает, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении.

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