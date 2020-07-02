53% украинцев причиной возможного экономического кризиса осенью назвали некомпетентность властей – опрос

Опрос проводился 24-28 июня.

Большинство украинцев возможной причиной экономического кризиса осенью этого года считают некомпетентность власти.

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Об этом свидетельствуют данные последнего исследования социологической группы «Рейтинг», которое проводилось 24-28 июня.

На просьбу выбрать одну из причин, по которой может произойти экономический кризис осенью этого года, 53% респондентов ответили «некомпетентность властей». 32% опрошенных выбрали коронавирус, войну на Донбассе – 6%, 3% выбрали «другое» и 6 % – «затрудняюсь ответить».

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетних украинцев во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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