По словам министра финансов, экономику значительно поддерживает уплата налогов украинскими предпринимателями.

Украина находится в значительно лучшей экономической ситуации, чем в прошлом году, и в этом году ожидается рост ВВП на 3,2% против прошлогоднего падения на 29,1%. Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом говорится в колонке министра финансов Сергея Марченко.

"Если по итогам 2022 года падение экономики составило 29,1%, то налоговые поступления в общий фонд госбюджета (не учитывая ряд факторов, таких как прирост за счет инфляции и вынужденное временное невозмещение НДС) выросли на 2% против 2021 года, составив 627,7 млрд гривен. Это стало возможным только благодаря невероятным усилиям бизнеса", - написал Марченко.

По его словам, сегодня Украина находится в значительно лучшей экономической ситуации, по сравнению с периодом год назад.

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"Инфляция снижается более быстрыми темпами, чем изначально прогнозировалось, – с 26,6% в декабре 2022 года до 17,9% в апреле 2023 года. Мы воздерживаемся от монетарного финансирования в 2023 году, а прогноз роста ВВП повышен до 3,2%", - отметил глава Минфина.

Но главным министр назвал героизм украинских предпринимателей, которые, несмотря на беспрецедентные вызовы и абсолютную неопределенность, продолжали работать и платить налоги.

По словам Марченко, в стране нет ни одной отрасли, которая бы не понесла потерь от российской агрессии: разрыв цепей поставок, проблемы с логистикой, нехватка горючего, отсутствие электроснабжения и в конце концов регулярные обстрелы РФ значительно усложнили, но не остановили их работу.

"И если в первый месяц войны бизнес в Украине был практически парализован, то сегодня 90% уже возобновили свою деятельность. Способность украинского бизнеса к гибкости и адаптации даже в таких крайне тяжелых условиях является невероятной. И это чрезвычайно важно, ведь армию мы финансируем исключительно за счет налогов и внутренних заимствований", - написал министр.

Марченко добавил, что особенно впечатляет то, что даже на временно оккупированных территориях предприниматели платили налоги в украинский бюджет, несмотря на притеснения оккупационных властей.

"Для понимания, за период с начала войны и до июня 2022 года 2,3 млн налогоплательщиков, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий или временно оккупированных территориях, уплатили налогов, сборов и платежей на 278,1 млрд грн (Харьковская, Херсонская, Запорожская области)", - отметил министр.

Экономическая ситуация в Украине

В марте Министерство экономики Украины скорректировало свою оценку падения ВВП в 2022 году до 29,2%, при этом предварительная оценка сокращения экономики составляла 30,4%.

Законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 3,3% до 0,5%. А Национальный банк в конце апреля улучшил свой прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%.

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