Индекс экономических ожиданий в апреле уменьшился.

По итогам апреля индекс потребительских настроений за месяц снизился на 6,6 пункта и составил 84,6. Украинцы ухудшили ожидания относительно развития экономики в ближайший год (падение показателя на 8,4 – до 89,3) и в следующие пять лет (падение на 14,9 – до 12,9).

Как говорится в ежемесячном исследовании "Потребительские настроения в Украине" от Info Sapiens, индекс экономических ожиданий в апреле уменьшился на 11,5 и составляет 106,2.

Снизились оценки по изменению личного состояния (падение на 11 – до 99,4). Украинцы оценивают свое нынешнее благосостояние как стабильное: индекс текущего положение вырос в апреле на 0,8 – до 52,2. Составляющие индекса: целесообразность делать крупные покупки — вырос на 2,8 – до 62, а текущее материальное положение — сократился на 1,2 – до 42,5.

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Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 – до 122,7. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 и составляет 172. Ожидания украинцев по курсу гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились (+2,5 – до 128,2).

"Мы наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. Но опять же, речь идет об ожидании от будущего, а не оценке состояния на данный момент", – отметили в Info Sapiens.

Настроения украинцев во время войны

До полномасштабного вторжения российских войск гражданин со средней зарплатой мог купить количество продуктовых корзин, эквивалентное запасу на 12,4 месяца.

По состоянию на кнец июня 2022 года индекс доступности продовольствия в Украине с начала войны снизился почти на 40%.

По состоянию на й мая 2023 года бизнес улучшил оценку результатов своей деятельности впервые с октября 2021 года.

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