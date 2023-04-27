НБУ ожидает роста ВВП Украины на уровне 4,3% в 2024 году, и 6,4% - в 2025 году.

Национальный банк улучшил свой прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга.

"Экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности. Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2%", - сообщил он.

Пышный отметил, что, при реализации предположений о ситуации безопасности, существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предвидится, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии. В то же время увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление.

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По его словам, снижение рисков безопасности со следующего года, что предполагается в базовом сценарии прогноза НБУ, будет способствовать ускорению экономического роста - до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025 году.

"Так, деоккупация территорий и полноценное открытие черноморских портов позволят постепенно увеличить промышленное производство и нарастить урожаи. Кроме того, ожидается расширение внутреннего спроса благодаря возвращению части вынужденных мигрантов", - сказал глава Нацбанка.

Экономика в Украине - какая ситуация

Как сообщал УНИАН, в марте Министерство экономики Украины скорректировало свою оценку падение ВВП в 2022 году до 29,2%, при этом предварительная оценка сокращения экономики составляла 30,4%. В Минэкономики тогда отметили, что все еще наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться.

Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2023 году с 3,3% до 0,5%. При этом рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,5%, а в 2025 - 6,5%.

Напомним, что законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

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