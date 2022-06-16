Более 50% общего объема оплат покупок карточками составляет оплата продуктов питания.

В мае 2022 года по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими карточками.

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

Согласно статистике сети POS-терминалов банка, количество оплат покупок в мае выросла на 21% (со 146 млн транзакции в апреле до 177 млн в мае). Соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% (42,3 млрд грн в мае против 34,9 млрд грн в апреле).

Подавляющая доля карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания – в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 млрд грн) и составляет более 50% общего объема оплат покупок карточками.

В то же время значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техники и электроники (на 41% до 2,9 млрд грн) и сетях АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн).

"Потребительский рынок постепенно восстанавливается после резкого падения в первые недели войны, рост количества покупок происходит как за счет увеличения предложения торговых сетей и малого бизнеса, так и за счет активного роста количества торговых точек, принимающих карты к оплате. На сегодня безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличными", - говорит руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов "Приватбанка" Евгений Заиграев.

Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес – по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" запустил услугу пополнения карт любых украинских банков наличными на кассах торговых точек.

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