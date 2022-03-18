Установлен штраф за такое правонарушение в размере 8500 гривен.

На случай отказа в магазинах рассчитаться безналично создана специальная горячая линия, куда можно обращаться: 0 800 501 007.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Отказ в использовании банковских карт в магазинах контролируется фактическими проверками. Установлен штраф за такое правонарушение в размере 8500 гривен. Также есть специальная горячая линия, куда можно обращаться в случае отказа рассчитаться безналично: 0 800 501 007", – отметил Гетманцев.

При этом, по его словам, случаев отказов в безналичном расчете становится все меньше, поскольку над этим активно работают налоговые органы.

"Если говорить откровенно, то я иногда лично звоню владельцам и руководителям магазинов, которые допускают такие, мягко говоря, ошибки. В разных тональностях дискуссии мы приходим к согласию с ними. То же самое совершают коллеги. Вопрос расчета карточками был поручен Государственной налоговой службе, которой удалось уже на сегодня решать эту проблему", – сообщил Гетманцев.

Напомним, утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Позже Верховная Рада проголосовала за введение на украинской территории военного положения.

В Офисе президента призвали граждан Украины рассчитываться по возможности банковскими картами, а не наличными, поскольку сейчас наличные сложно перевозить по стране.

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