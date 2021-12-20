Продавец оценил монеты в 17 тысяч гривень и выставил на аукцион.

Житель Ивано-Франковска выставил на продажу две монеты из латуни номиналом в 50 копеек.

Об этом свидетельствует информация на сайте Violity.

Монеты были отчеканены в 1992 году и по заверению продавца "находятся в приятном коллекционном состоянии", в квадрокапсулах. Другой информации о продаваемом товаре на сайте не указывается.

Продавец оценил их в 19 тысяч гривень (порядка $700). До окончания аукциона осталось два дня.

Напомним, в карманах и копилках любого украинца могут "заваляться" уникальные монеты разного номинала. Так, недавно стало известно об уникальных 15 копейках, которые на аукционе продают за 9 тысяч гривень. А монету номиналом в 5 копеек можно продать даже за 150 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

Автор: Юрий Годован