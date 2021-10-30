После вмешательства правоохранителей сторонам удалось найти общий язык.

Толпа людей заблокировала бригаду медиков в ТК "Панорама PLAZA" в Ивано-Франковске, пока те не вакцинируют их от коронавируса.

Об этом говорится на Facebook-странице франковских медиков Учреждение медицинское.

"Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00, согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя", – говорится в сообщении 29 октября.

После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт врачи вызвали полицию. После вмешательства правоохранителей сторонам удалось найти общий язык.

Горожанам напомнили, что дежурные медики тоже имеют семьи и являются "обычными людьми", иногда "просто уставшими", и призвали с пониманием относиться к работникам медицинской сферы.

Как пишет местное издание Галка, в пятницу в центре вакцинации дежурили две бригады. Утренняя смена использовала все полученные 370 доз COVID-вакцины. В 19:15 в центре использовали последнюю дозу.

Местные жители объясняют, что, мол, о том, что дозы закончились, их не предупреждали, и выступают не против медиков, а за лучшие условия для проведения прививок.

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Автор: Виолетта Орлова