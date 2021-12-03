5-копеечная монета уже вышла из обихода, но у многих людей все равно остались горсти такой мелочи.

В Украине продают редкую монету, которая может "заваляться" в любом кошельке. 5 копеек могут стоить до $150, однако не все так просто. Монета должна иметь определенные особенности.

Такие 5 копеек уже появились на аукционе нумизматов Violity.

Автор лота выставил на продажу монету номиналом в 5 копеек. Она была выпущена в 1992 году. Особенность монеты в том, что на ней изображен зауженный трезубец.

Стоимость монеты, сделанной из нержавеющей стали, составляет чуть более 4 тысяч гривень (около 150 долларов). Такие 5 копеек уже вызвали интерес у нумизматов. На монету сделали 23 ставки, еще более 100 человек наблюдает за ходом аукциона. Автор лота утверждает, что монета в хорошем коллекционном состоянии.

Читайте такжеГривня за 25 тысяч: необычная монета может принести крупный доход, появились ее фотоТак, подобная монета может оказаться абсолютно в любом кошельке или в забытой копилке. Монеты номиналом 5 копеек уже вышли из обихода, однако у многих украинцев остались горсти такой мелочи. Важно лишь внимательно пересмотреть все монетки на наличие возможных дефектов или брака.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине продают 50 гривень за 1 тысячу долларов. Уже известно, как выглядит редкая купюра.

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Автор: Полина Кузенко