Монета выпущена в 1992 году, когда НБУ руководил Вадим Гетьман.

В Украине продают уникальные 15 копеек за более 9 тысяч гривень.

Эта монета может заваляться в карманах у некоторых украинцев, однако, чтобы продать за такую цену, у нее должны быть определенные особенности.

Ценный лот появился на украинском аукционе Violity.

Внешне монета ничем не отличается от других, но, как утверждает продавец, 15 копеек выполнены из магнитной стали и являются пробными 1992 года выпуска.

Читайте такжеЕвропа впервые кардинально сменит дизайн евроПредседателем НБУ в 1992-1993 годы был Вадим Гетьман.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

К примеру, в Украине продавали за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки. Владелец хотел получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждал что она имеет некую мистическую силу.

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Автор: Виолетта Орлова