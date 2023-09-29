Повышенный налог хотят ввести на 2024 и 2025 годы.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил в первом чтении доработанный законопроект, который предусматривает введение в Украине двойного налогообложения доходов банков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член комитета, народный депутат Ярослав Железняк.

"После консультаций с НБУ и Минфином подготовлена новая версия, чтобы избежать создания нового вида налога. По предложению НБУ вводится двойная ставка налога на прибыль (вместо 18% будет 36%). По оценке коллег фискальный эффект будет такой же, как и в основном: +10 млрд грн в год", - отметил он.

По словам Железняка, народные депутаты уже провели обсуждение с банковскими ассоциациями по этому законопроекту.

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Также он добавил, что предварительно такую концепцию согласовал и Международный валютный фонд, однако консультации с ним продлятся до второго чтения.

"Такой налог вводится на 2024-2025 год. Таким образом, мы избегаем ретроспективных норм на 2023 год. Разбирательство в зале уже на следующей неделе", - резюмировал он.

Сверхприбыли украинских банков - что известно

В январе-мае 2023 года украинские банки получили рекордные 53,59 миллиарда гривен прибыли, что в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года.

Как отметили аналитики, этот результат, как минимум, лучший за последние пять лет, а как максимум-за всю историю независимости Украины.

Прибыль получили 59 из 65 работающих сейчас банков, то есть 91% учреждений, еще 6 банков (9%) - убытки в размере 73,19 млн гривен. Все убыточные банки являются финучреждениями с частным капиталом.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам, которые за пять месяцев 2023 года они заработали 31,43 млрд гривень.

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