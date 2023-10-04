Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 4 октября, ослаб на 15 копеек – до 38,35 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,80 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" свидетельствует о том, что доллар прыгнул вверх. 3 октября доллар подорожал на 10 копеек – до 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера подешевел на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Видео дня

3 октября Нацбанк ввел гибкий курс. Такой режим отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал в Украине до начала полномасштабной войны. При управляемой гибкости курса НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, в первый день действия нового режима курсообразования гривна не совершила "полет в космос", а новый официальный курс снизился лишь на 2 копейки.

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