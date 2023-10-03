Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 39,84 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 3 октября, подорожал на 10 копеек – до 37,85 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 39,75 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 32 копейки и составляет 39,84 грн.

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Курс валют в Украине

Сегодня, 3 октября доллар подорожал к гривне. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины, ослаб на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,80 грн за евро.

Эксперт рассказал, стоит ли ждать "скачка" доллара после внедрения гибкого курса. По словам директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, тот факт, что Национальный банк Украины ввел гибкий курс гривни не приведет к большим колебаниям стоимости национальной валюты.

"Сейчас не стоит ожидать больших колебаний курса гривни. НБУ не заинтересован сорвать якорь ценовой стабильности, которую уже почти удалось вернуть. В то же время понемногу Нацбанк будет масштабом своих интервенций за счет валюты от международных партнеров показывать ожидаемое направление движения курса", - отметил он.

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