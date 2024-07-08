Продать доллар можно в среднем по курсу 40,50 грн, евро – 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 июля, остался на прежнем уровне и составляет 40,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 14 копеек и составляет 40,98 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,88 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи – 44,30 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,86 грн/евро, то есть гривня снизилась на 8 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

В июне обменный курс гривни колебался в обоих направлениях под действием рыночных факторов, однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление, то есть определенное ослабление национальной валюты, говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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