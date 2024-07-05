Курс гривны к евро установлен на уровне 43,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,86 грн/евро, то есть гривна снизилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,58/40,60 грн/долл., евро - 43,94/43,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 5 июля снизился на 10 копеек - до 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,25 грн за евро.

По данным НБУ, на падение курса гривны в июне влияли, в частности, активизация закупок топлива компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей, а также сохранение высокой интенсивности расходов бюджета.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будет происходить в рамках 40,4-40,7 грн.

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