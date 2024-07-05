Курс гривны колебался в обоих направлениях под действием рыночных факторов.

В июне обменный курс гривны колебался в обоих направлениях под действием рыночных факторов, однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление, то есть определенное ослабление национальной валюты.

"Ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. В условиях соблюдения НБУ принципов управляемой гибкости обменный курс гривны двигался под влиянием рыночных факторов как в сторону ослабления, так и укрепления, незначительно девальвировав в среднем за месяц", - говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Отмечается, что разница между наличным и официальным курсами находилась в приемлемых пределах и не превышала 1,3%.

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Основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были:

сохранение высокой интенсивности расходов бюджета;

активизация закупок топлива компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей;

осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

При этом интервенции Нацбанка и в дальнейшем остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке - в июне чистая продажа иностранной валюты составила 3 миллиарда долларов.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 5 июля снизился на 10 копеек и составляет 40,95 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не менялся и составляет 44,25 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 5 июля снизился на 10 копеек - до 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,25 грн за евро.

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