Долги за газ и его распределение составили 23,1 млрд грн.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец сентября 2021 года уменьшилась на 2,2% по сравнению с августом – до 61,5 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность населения за природный газ составила 23,1 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 18,8 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн, за поставку электроэнергии – 6,5 млрд грн.

В сентябре население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,2 млрд грн (111,3% начисленных за этот период сумм).

"В сентябре 2021 года с населением было заключено 7,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 76,1 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 32,9 млн грн", - добавили в Госстате.

Субсидии и долги:

Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец августа 2021 года снизились на 2,2% по сравнению с июлем, до 62,9 млрд грн.

Автор: Анна Бредихина