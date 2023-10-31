Продать доллар можно в среднем по курсу 37,5 грн, евро – 39,8 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 31 октября, не изменился по сравнению со вчерашними показателями и составляет 38 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,5 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня ослаб на 5 копеек и составляет 40,5 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,8 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,80 грн/долл. (продать доллар можно за 37,70 грн), евро – 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 31 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,37 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с показателем понедельника.

Согласно данным на сайте Нацбанка, официальный курс гривны к евро на последний день октября установлен на уровне 38,56 грн/евро, то есть гривна ослабла почти на 19 копеек по сравнению с понедельником.

На межбанковском валютном рынке вчера вечером котировки гривны к доллару установились на уровне 36,34/36,36 грн/долл., евро - 38,52/38,54 грн / евро.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 31 октября, подешевел на 10 копеек и составил 37,6 грн за доллар.

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