Курс гривны к доллару на вторник установлен на уровне 36,37 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 31 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,56 грн/евро, то есть гривня ослабла почти на 19 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,34/36,36 грн/долл., евро - 38,52/38,54 грн / евро.

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Курс валют в украинских банках

В предпоследний день октября наличный курс гривни к доллару в банках Украины за выходные не изменился и сегодня в среднем составляет 38,05 грн за доллар. Продать валюту в отечественных банках сегодня можно в среднем по 37,50 грн за доллар.

В евро средний курс в банках укрепился за выходные на 5 копеек и составил 40,45 грн за евро. Продать евро в банках можно по курсу 39,85 грн за евро.

Средний курс доллара в столичных обменниках сегодня составляет 37,90 грн/долл., а евро - 40,30 грн / евро.

Ранее аналитики компании Dragon Capital пересмотрели прогнозы валютного курса, инфляции и роста ВВП, в частности, улучшив ожидания от курса до 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл. до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.).

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