Курс евро на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 31 октября, подешевел на 10 копеек – до 37,60 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменный и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,16 грн.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 31 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,37 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,56 грн/евро, то есть гривня ослабла почти на 19 копеек по сравнению со вчерашним показателем.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, главным фактором, который будет формировать ситуацию на валютном рынке в ноябре, можно считать дальнейшие тактические шаги НБУ по реализации режима "управляемой гибкости".

В ноябре ситуация на валютном рынке может быть достаточно динамичной, наличный курс валют будет находиться в пределах 38-39 грн/$ и 40-42 грн/€.

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