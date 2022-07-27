Основное влияние войны, которое увидят украинцы, отразится на ценах, обесценении сбережений и на курсе.

С учетом прогнозов инфляции от НБУ, доходы граждан в течение 2022-2023 годов упадут более чем наполовину.

Об этом заявил эксперт CASE Украина и ексзаступник директора департамента финстабильности НБУ Евгений Дубогрыз, пишет Forbes.

"Почти 65% средств населения в банках – это вклады до востребования с символическими процентами, – говорит он. - Так же есть проблема с зарплатами - они будут повышаться, но меньшими темпами по сравнению с инфляцией, по крайней мере в этом году и большую часть следующего".

При этом он не ожидает существенного роста безработицы. "Напротив, вероятно, будет дополнительный спрос на рабочую силу", - отмечает он.

Еще в начале июня президент Владимир Зеленский объявил о начале подготовки правительства к "самой сложной зиме в истории".

"Зима потребует значительных средств на закупку энергоносителей: газа и топлива, – говорит он. – Единственный возможный способ это профинансировать – через докапитализацию госкомпаний и через государственные закупки. То есть за счет эмиссии".

Впрочем, он не ожидает масштабного кризиса по примеру 1990-х. "У нас не ресурсный, а военный кризис: ресурсов хватает, помощь есть и будет продолжаться, – отмечает он. – Просто война съедает больше ресурсов, чем у нас есть. Поэтому основное влияние, которое мы увидим, отразится на ценах, обесценивании сбережений и на курсе".

Ранее сообщалось, что более трети украинцев (39%) потеряли работу из-за войны. Больше всего тех, кто потерял работу, среди жителей востока, женщин, бедных, тех, кто работает в частном секторе или имеет собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц.

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