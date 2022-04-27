За первые шесть недель войны общий ущерб экономики Украины превысил 500 миллиардов долларов.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2022 году может упасть на 30-50%.

Об этом в колонке для издания The Economist заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За первые шесть недель войны общий ущерб экономики Украины превысил 500 миллиардов долларов. По подсчетам правительства, эта цифра в долгосрочной перспективе может вырасти до 1 трлн долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП. Только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%. Десятки тысяч украинцев были убиты, а миллионы вынуждены были переехать на запад Украины или за границу", - написал он.

Также глава правительства напомнил, что все отечественные морские порты заблокированы, а именно через них Украина экспортировала более 70% всех своих товаров.

"Два крупнейших наших металлургических предприятия - Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе - разрушены. По всей стране было повреждено или уничтожено более 7 тысяч жилых домов", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует сокращение украинской экономики на 35% в 2022 году. Там подчеркнули, что даже если война скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на долгие годы.

Также в фонде отметили, что экономический ущерб от войны значительно замедлит глобальный рост ВВП в 2022 году. По прогнозам МВФ, рост ВВП в мире замедлится с примерно 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах.

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