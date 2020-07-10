Финансирование образования для "Дарницы" является ключевым фактором развития - Шимкив

Финансирование качественного образования со стороны бизнеса является ключевым фактором для дальнейшего инновационного развития любой страны.

Об этом в ходе онлайн-конференции "Инновации как стратегия будущего" заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что в Украине, к сожалению, представители большого бизнеса практически не инвестируют в развитие образования.

"Для "Дарницы" и ее собственников финансирование образования является ключевым фактором будущего, не только с точки зрения того, что сегодняшние студенты завтра будут работать в "Дарнице", но с точки зрения развития культуры и общества в целом. Качественное образование необходимо поддерживать. Причем то, которое провоцирует людей на креативность, на развитие нестандартного мышления, на свободу выбора и ответственность за свои действия. Это те факторы, которые закладывают зерна инновационных процессов, инновационного мышления. Но, к сожалению, в Украине большой бизнес практически не финансирует образование. Представители среднего бизнеса - да. А среди большого бизнеса - единицы", - отметил Шимкив.

Он также добавил, что, кроме инвестиций в образование, необходимо также финансирование инновационных исследований, которые могут стать ключевыми в вопросе развития страны в целом.

"США инвестируют 2,8% ВВП в инновации, Южная Корея - 4,55%, Япония- 3,21%, Германия - 3%. Сколько инвестирует Украина? Официальных цифр нет. И над этим стоит задуматься. Государство обязано финансировать фундаментальные инновационные исследования. Ведь в нынешнее время - это один из ключевых факторов развития страны", - подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициарами компании являются члены семьи Загорий.

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